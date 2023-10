Bremer celebra l’ex capitano Chiellini: “Riferimento”

La Juventus si appresta a disputare la partita valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo contro il Verona tra le mura amiche dell'AllianzStadium, con calcio d'inizio programmato per la sera di domani. Una partita che potrebbe consentire ai bianconeri, in caso di vittoria, di passare al primo posto in classifica la serata di sabato, in attesa delle altre impegnate il giorno dopo.