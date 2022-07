Juve, Bremer atteso in serata a Torino. Le cifre dell’affare

La società bianconera oggi ha chiuso per l'arrivo del centrale brasiliano, che è atteso in serata a Torino. Domani le visite, poi la firma.

Oggi è stata una giornata fondamentale per il mercato della Juventus. Da una parte c'è stata l'ufficialità della cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco, da cui la Vecchia Signora incasserà 67 milioni di euro, più un massimo di altri 10 milioni di bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La definizione di questa cessione era il crocevia fondamentale della seconda parte del mercato. E infatti, con la certezza di questa cifra in mano, la società bianconera ha rilanciato con il Torino per Gleison Bremer, trovando l'accordo con il club granata, come riferisce Sky Sport, sulla base di 41 milioni di euro più 9 di bonus, di cui 4 più facili e 5 più articolati. Per il giocatore invece è pronto un ingaggio Beffata quindi la concorrenza dell'Inter, che da tempo era sul giocatore, in un Derby d'Italia di mercato stravinto dai bianconeri.