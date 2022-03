Breda: “Zaniolo è un predestinato, la sua duttilità un vantaggio”

Roberto Breda, ex allenatore di Zaniolo nell'Entella, ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista giallorosso.

Roberto Breda, tecnico di Nicolò Zaniolo ai tempi della Virtus Entella, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando proprio del trequartista della Roma, che a fine stagione potrebbe proprio passare al club bianconero. Ecco le sue parole sull'esperienza in Serie B del classe '99: "L’Entella puntava molto sulla crescita dei giovani. Lui è stato il giocatore che ha avuto più successo, che ha avuto il percorso più interessante. L’idea, come detto, era quella di puntare sui giovani ma non è che su di lui all’inizio puntassero molto. C’erano dei prospetti che secondo loro erano più interessanti. Lui ha iniziato ad aggregarsi in prima squadra più avanti nella stagione: aveva una grande personalità. Era molto silenzioso, però non aveva paura. Tante volte, quando salgono i ragazzi dal settore giovanile, sono un po’ timorosi nel primo periodo, Nicolò ha avuto subito un bell’impatto, sia nel farsi voler bene dai compagni più grandi sia nel presentarsi in campo con forza e personalità."