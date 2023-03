Il Brasile senza Bremer perde 2-1: zero minuti per il difensore della Juve

Sconfitta per 2-1 per il Brasile contro il Marocco: il difensore della Juve Bremer resta in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco

redazionejuvenews

E' iniziato con una sconfitta il percorso di Ramon Menezes sulla panchina del Brasile, che ieri ha perso 2-1 contro il Marocco. "È stata un'ottima settimana di lavoro - ha detto il ct verdeoro al termine della partita - , ne ho parlato con i giocatori. Ovviamente non era il risultato che ci aspettavamo, soprattutto quando si tratta della nazionale brasiliana, ma abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo dato opportunità ad alcuni giocatori e questo è molto importante".

Tra i giocatori a cui è stata data un'opportunità, però, non c'è Bremer, rimasto in panchina per 90 minuti. Una scelta che non sorprende quella del nuovo allenatore del Brasile, che ha convocato il difensore della Juve solo a seguito dell'infortunio di Marquinhos. Nonostante le ottime prestazioni con i bianconeri, quindi, Bremer è rimasto a guardare i suoi compagni di squadra da bordocampo. La speranza è che ora possa essere schierato titolare nelle prossime uscite della nazionale.

Niente da fare invece per Alex Sandro (al momento infortunato) e Danilo. I due terzini della Juve sembrano non far parte del nuovo progetto del Brasile, che dopo la delusione del Mondiale in Qatar vuole ora cominciare un nuovo ciclo, puntando su un gruppo di giocatori più giovani.