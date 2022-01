Branchini: “Penso che Morata rimarrà alla Juventus…”

Lo storico agente ha parlato

Mbappé? Dipende dal Psg. In questi giorni il Real Madrid è tornato alla carica per avere subito Mbappé e ha offerto 50 milioni di euro. Non so come andrà a finire. Di sicuro l’iniziativa di Florentino Perez mi sembra meriti attenzione, è un messaggio di stabilità per il sistema. In definitiva è un peccato per tutti che un giocatore di questa levatura si trasferisca in estate a parametro zero. Io non so cosa vogliono fare a Parigi. Di sicuro si prospetta un’estate bollente con Haaland, Harry Kane e Vlahovic sulla lista dei partenti. Ci sono pochi fuoriclasse in giro, tutti faranno a gara per assicurarseli.