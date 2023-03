Branchini: “Allegri è contento di Miretti, alcune squadre lo hanno visionato”

Francesco Branchini , agente di Fabio Miretti , calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportitalia. Ecco le sue parole: "Ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e sta continuando le terapie. Ha avuto un elongazione difficile da trovare perché era abbastanza interna e laterale sul quadricipite. Fortunatamente è stato individuato il problema, tra una settimana circa dovrebbe essere nuovamente a disposizione. Stiamo parlando di un ragazzo che 19 anni che ha totalizzato già 30 presenze totali con la maglia della Juventus: un calo ci può stare dopo un ottimo inizio, è tornato bene. Era molto dispiaciuto dopo quest'ultimo infortunio, anche perché contro l'Inter avrebbe dovuto giocare dall'inizio.

Il mister è contento del suo rendimento ma soprattutto dell'intelligenza tattica di Fabio. Contro il Friburgo è uscito alla fine del primo tempo e ci è rimasto male, ma comunque aveva giocato bene. Non è facile trovare calciatori che hanno una tale facilità nello smarcarsi, Fabio crea sempre qualche soluzione in avanti.

L'anno scorso alcune squadre, sia internazionali che italiane, lo avevano visionato attentamente, ma Fabio ha sempre avuto in testa la Juventus e i bianconeri hanno voluto dargli immediatamente fiducia. Cherubini al massimo lo avrebbe mandato in prestito, anche se non se n'è mai parlato".