Giovanni Branchini, procuratore, ha detto la sua a Sky Sport sul futuro di Allegri. Ecco le sue parole: "Offerte dall'Arabia per Allegri? Penso che non sia cambiato molto, credo che Allegri sia coinvolto in questo progetto che è molto complicato, ma lo ha sposato e quindi non penso che possa succedere niente di clamoroso. Credo che le cose siano state dette da lui sempre con chiarezza e, ultimamente, mi sembra anche da parte della società.