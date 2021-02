Branca: “L’Inter deve avere fiducia perché può fare 2 gol alla Juve. Sulla società…”

TORINO – Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi tra cui la sfida di ritorno di Coppa Italia dell’Allianz Stadium contro la Juventus, la situazione societaria dei nerazzurri e la lotta per lo scudetto in Serie A. Di seguito riportiamo le sue parole: “Semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter? Parliamo di due squadre competitive, ma l’Inter deve stare tranquilla perché ha il dovere e la possibilità di provarci. I nerazzurri devono avere fiducia perché due gol possono farli, hanno già dimostrato di avere grandi numeri in attacco. Per lo Scudetto devono fare di tutto per provarci sfruttando ogni possibilità. In ogni caso la vittoria non è un obbligo.

Poi ancora: “La questione societaria dei nerazzurri? Da ex dirigente, Branca non ha potuto fare a meno di commentare la questione societaria in casa Inter: «Questa notizia è stata più sorprendente di quella di Moratti, che era già nell’aria da tempo. In ogni caso siamo ad alti livelli e non devono esserci certe preoccupazioni. I giocatori nerazzurri hanno tanto mercato, hanno valore e sono ben visti. C’è chi è sicuramente messo peggio. Adesso bisogna fare i risultati e lavorando da professionisti. Un conto è essere all’Inter dove ci sono anche diverse possibilità di avere futuri proprietari, un conto in altre realtà dove le situazioni sono più difficili da sistemare. Un pensiero su José Mourinho? Dopo i due anni in cui abbiamo lavorato insieme, posso dire che non può essere paragonato a nessun altro al mondo per ciò che dice e come lo dice. È meticoloso nel suo lavoro, non so se debba trovare il giusto ambiente per poter rendere al meglio, ma parliamo di un allenatore diverso che va oltre alla statistica”.