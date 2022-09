Brambilla: “Abbiamo creato tanto, ci poteva stare il pareggio”

Seconda sconfitta di fila per la Juventus Next Gen, che ieri è stata sconfitta per 3-2 dal Renate. Il commento dell'allenatore bianconero

redazionejuvenews

Secondo ko di fila ieri sera per la Juventus Next Gen, contro il Renate, come si legge dal sito ufficiale della Juventus: "Allo Stadio "Città di Meda" il Renate si impone 3-2 sulla Juventus Next Gen. Uno stop, quello della squadra di Mister Brambilla, maturato principalmente nel corso della prima frazione con i padroni di casa in vantaggio 2-0 all'intervallo. Nel secondo tempo la Juve torna in campo con la volontà di recuperare il risultato, ma intorno all'ora di gioco i padroni di casa incrementano il vantaggio: rigore, rosso per Stramaccioni e 3-0 firmato Malotti.

Nonostante l'inferiorità la Juve continua a provarci, e all'80' il gol di Rafia premia lo sforzo, riducendo lo svantaggio e dando speranza in un momento in cui averne poteva apparire difficile. Non per i bianconeri, però, che all'86' segnano ancora: Sekulov firma il 3-2. Il finale è vissuto all'attacco, in cerca di una rimonta insperata fino a pochi minuti prima, ma il Renate riesce a resistere e porta a casa i tre punti".

Le parole del mister Massimo Brambilla: "Nel primo tempo eravamo sotto di due gol, ma avevamo avuto tante occasioni per segnare e a lungo avevamo preso in mano la partita Nel secondo tempo siamo entrati decisi, volevamo recuperarla, l'episodio del rigore ci ha complicato ulteriormente le cose, ma la cosa positiva è che fino all'ultimo non abbiamo mollato e ci abbiamo creduto e alla fine ci poteva stare anche un pareggio".