Juventus Next Gen, le parole di Brambilla in vista della Pro Sesto

Domani pomeriggio la Juventus Next Gen affronterà la Pro Sesto, per provare a riscattare un periodo difficile. Il tecnico dei bianconeri Massimo Brambilla ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia. Ecco le sue parole: "La filosofia di questo progetto non è guardare ai punti in classifica, anche se siamo coscienti che anche questo conta.