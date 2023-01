Brambilla: “Buona partita, gli episodi hanno deciso il match”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla gara con il Foggia nel post partita con i rossoneri.

redazionejuvenews

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Foggia. Ecco le parole del mister sulla gara, match che i bianconeri hanno disputato fuori casa, in una della due sfida per decretare la finalista del torneo di Serie C:"Sono contento perchè abbiamo giocato una buona partita, con personalità, esprimendo un calcio di qualità. Allo stesso tempo siamo dispiaciuti per il risultato perchè abbiamo concesso agli avversari la possibilità di fare gol e ciò è accaduto anche questa sera.

Sicuramente questo risultato non ci condanna in vista della gara di ritorno dove avremo la possibilità di giocarci tutte le nostre carte per arrivare in finale. Questa sera avevamo preparato l'incontro proprio in questo modo perchè sapevamo che il Foggia era una squadra abile nelle ripartenze, ma noi siamo stati bravi a tenere il pallone e ad aspettare il momento buono per costruire situazioni pericolose in zona d'attacco.

Poi, ripeto, gli episodi hanno fatto ancora una volta la differenza e i nostri avversari hanno acquisito più sicurezza riuscendo a gestire il vantaggio fino alla fine. In ogni caso lo scenario in vista del ritorno è apertissimo e dovremo lavorare per arrivare pronti a quell'appuntamento".