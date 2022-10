Brambilla: “Finora abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo”

Dopo la vittoria della prima squadra contro l'Empoli, domani toccherà anche alla Juventus Next Gen. Alle 14:30 i bianconeri affronteranno la Triestina in casa. Alla vigilia, Massimo Brambilla ha presentato il match ai microfoni di JTV. Le parole del tecnico sui suoi primi mesi: "Sono passati tre mesi dal mio arrivo qui a Vinovo. Abbiamo creato un buon gruppo di lavoro, ci sono un bell’ambiente e un bel clima. I ragazzi stanno lavorando bene e secondo me abbiamo gettato le basi per fare bene da qui alla fine. Ora ci aspettiamo di raccogliere, non sempre nel calcio hai un ritorno immediato del lavoro svolto".