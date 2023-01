Brambilla: “Pareggio giusto, oggi era importante fare punti”

La Juventus Next Gen ha pareggiato con il Padova per 1-1 all'Euganeo. Queste le parole del tecnico al termine della gara ai canali ufficiali

redazionejuvenews

Questo si sta delineando come un fine settimana complicato per i colori bianconeri. Ieri sera c'è stata la pesante sconfitta della Juventus per 5-1 contro il Napoli. Oggi è arrivata la replica della sfida con le formazioni Under 19, vinta ancora dagli azzurri, per 2-1. E' andata un po' meglio invece alla Juve Next Gen. La squadra di mister Brambilla ha pareggiato per1-1 contro il Padova allo stadio Euganeo.

I bianconeri sono passati in svantaggio al 19', con il gol di Liguori. La Juve però non si è disunita ed è rimasta sempre in partita. All'inizio della ripresa poi è arrivato il pareggio con il gol dal dischetto di Barrenechea. Al termine del match, Massimo Brambilla ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali.

Le parole del mister: "Per noi è un risultato importante perché arrivavamo da un periodo dove non avevamo raccolto punti e avevamo offerto buone prestazioni non accompagnate dal risultato. Oggi era quindi importante fare punti per muovere la classifica e per farlo abbiamo dovuto giocare una buona partita contro un'ottima squadra come il Padova che ha giocatori di qualità ed è in salute. Conoscevamo questa qualità, non potevamo pensare di non concedere niente, siamo stati bravi a difendere quando loro hanno alzato il livello. Noi siamo cresciuti nel finale e abbiamo avuto anche il pallone della vittoria, però credo che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto".