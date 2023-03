Brambilla: “La Next Gen è fondamentale per arrivare in prima squadra”

La partita di domenica è stata indirizzata dall’espulsione, secondo me affrettata. Avevamo iniziato bene, è stata una gara di sofferenza e avevamo contenuto bene il Novara, peccato per gli episodi finali in cui però c’è da dare merito anche agli avversari. Abbiamo sempre notato che, come ha detto recentemente anche Allegri, un salto importante fra Primavera e Prima Squadra, l’importanza del passaggio in un campionato come la C alla Juve è chiaro da tempo: ho trovato un progetto che va avanti da anni e che in tanti dovrebbero adottare; il fatto che giocatori come Barrenechea siano poi pronti ad affrontare da titolari partite di Serie A conferma la bontà di questa idea e l’importanza di fare testare i giovani in un campionato come la C.