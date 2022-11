Brambilla: “La chiave è stata anche l’approccio del secondo tempo”

La Juventus Next Gen ha battuto la FeralpiSalò 5-2 nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C: il commento del tecnico, di Lipari e Verduci

redazionejuvenews

La Juventus Next Gen oggi ha battuto la FeralpiSalò per 5-2, passando al turno successivo della Coppa Italia di Serie C. Il sito ufficiale della Juventusha raccolto le voci di alcuni dei protagonisti.

Il commento del mister Massimo Brambilla: "Una partita tosta, con tanti gol; entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, noi abbiamo avuto un approccio ottimo, e si questo abbiamo costruito la partita. Siamo stati leggeri su alcune situazioni, e su questo dobbiamo lavorare, perché la partita si è riaperta. La chiave è stata anche l’approccio del secondo tempo, in cui siamo stati bravi a gestire e poi a chiudere. Abbiamo una rosa ampia, e tutti sono bravi a farsi trovare pronti nel momento in cui vengono chiamati in causa".

Marco Lipari: "Sono molto felice per il mio primo gol fra i professionisti e di avere aiutato la squadra; siamo un bel gruppo, unito e lavoriamo insieme per i nostri obiettivi, come abbiamo fatto per questa partita, che avevamo preparato molto bene".

Giuseppe Verduci: "Aspettavo da molto questo gol, dopo tanti sacrifici, e finalmente è arrivato, sono felice, ringrazio tutti i compagni. Ci godiamo questa bella vittoria e cominciamo subito a preparare la partita difficile di domenica con il Novara".