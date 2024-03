Brambilla: “La squadra ha ancora grandi margini di miglioramento”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla prossima gara dei bianconeri in Serie C.

5 marzo 2024

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le dichiarazioni: "Non abbiamo toccato dei tasti particolari dopo il pareggio contro il Gubbio perchè ormai siamo a un punto del campionato in cui i ragazzi sono in grado di valutare in autonomia gli aspetti positivi e quelli un po' meno positivi di una partita. In ogni caso abbiamo parlato e ci siamo detti di guardare immediatamente avanti pensando alla sfida di domani che ci potrebbe permettere di ottenere altri punti importanti in classifica.

Da qui alla fine della regular season mancano nove partite. Io sono convinto che questa squadra abbia ancora margini di miglioramento. Possiamo crescere ancora e soprattutto abbiamo dimostrato di essere vivi, di stare bene. Tutti i ragazzi sono coinvolti e si è creato un ottimo clima per affrontare questi ultimi mesi di stagione.

Chiaramente non so quante partite riusciremo a vincere perché in Serie C i match vengono decisi spesso da episodi, di conseguenza non è semplice prevedere questo aspetto. Sono convinto, però, che ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà tutte le avversarie, a partire dalla prossima sfida contro l'Olbia".

