Brambilla: “Vittoria importantissima, bravi nelle ripartenze”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha analizzato la vittoria dei bianconeri contro la Triestina, parlando della gara.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Nex Gen, ha commentato ai canali ufficiali dei bianconeri la vittoria contro la Triestina, gara che la Vecchia Signora ha vinto per 1-0, con il gol del ritrovato Mattia Compagnon, alla prima gioia stagionale. Un successo importante per il club piemontese, che grazie a questi tre punti arriva a metà classifica, conquistando la quattordicesima piazza nel girone A della Serie C.

Di seguito uno stralcio del report della Juventus: "Domenica con il sorriso per la Juventus Next Gen, che batte la Triestina al Moccagatta e torna alla (meritata) vittoria. Uno a zero, rete decisiva di Compagnon nella ripresa. Dopo tante gare in cui i bianconeri non hanno raccolto quanto meritato, arrivano 3 punti fondamentali al termine di una gara di sofferenza ma anche di grande concretezza".

Ecco le parole dell'ex mister dell'Atalanta: "Una vittoria importantissima, dopo tante prestazioni in cui non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Abbiamo saputo soffrire e cogliere l’episodio fondamentale, siamo anche stati bravi nelle ripartenze, lavorando bene anche nella fase difensiva, sulle marcature preventive e senza forzare giocate. Abbiamo sofferto una volta rimasti in 10, ma ci sta: c’è anche stanchezza, dopo 10 partite in pochi giorni, non era facile giocare questa partita, soffrendo nel finale".