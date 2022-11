Brambilla: “Non una partita pulita ma era importante il passaggio del turno”

Il tecnico ha commentato la vittoria con passaggio del turno in Coppa Italia ottenuta dalla Juventus Next Gen nella serata di ieri

La Juventus è andata a riposo per la pausa per il Mondiale, con i giocatori bianconeri che hanno aggiunto le loro nazionali per prendere parte alla Coppa del Mondo in programma in Qatar. Pochi dei giocatori sono rimasti a Torino, e si alleneranno con Allegri fino a domenica, quando ci sarà il rompete le righe fino al 28 di novembre, quando riprenderanno gli allenamenti.

Mentre la prima squadra è a riposo, la NextGen continua la sua stagione positiva, e l'ha fatto vincendo ieri sera contro il SangilianoCity nella CoppaItalia di Serie C, accedendo al turno successivo. Il tecnico Massimo Brambilla ha commentato la partita: "É stata una partita difficile in cui abbiamo faticato sotto tanti aspetti. La cosa più importante oggi era il passaggio del turno. Non siamo riusciti a fare una partita pulita tecnicamente, ma ci siamo adattati a una gara più sporca e abbiamo avuto anche un po' di fortuna in alcuni episodi. Ci portiamo via il carattere e il passaggio del turno".

A fargli eco Marco Raina: "Stiamo facendo molto bene in questo periodo, portando a casa i risultati e oggi è stata l'ennesima conferma della forza del gruppo. La strada è quella giusta, ora abbiamo trovato fiducia e dobbiamo continuare così. Il mio momento? Ho sempre dato tutto in allenamento e ora che è arrivato il mio momento sto dando tutto me stesso. Ringrazio il Mister e tutta la squadra per avere sempre creduto in me".