Brambilla: “Adesso arriva la parte più bella e difficile della stagione”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sul prossimo match di campionato con il Lecco, sfida cruciale.

redazionejuvenews

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua sulla prossima sfida di campionato. Ecco le sue parole: "I ragazzi stanno bene, hanno qualche piccolo acciacco dovuto ai supplementari da smaltire: in questi giorni stiamo lavorando sul recupero, fisico e mentale, abbiamo speso molto mercoledì. Non c’è molto da dire loro in vista della prossima gara, era giusto festeggiare dopo la conquista della Finale, ma loro sanno come ricominciare in fretta a entrare nell’atteggiamento giusto per la partita successiva.

La partita di mercoledì ha riassunto la storia della nostra stagione: dal punto di vista caratteriale e mentale non abbiamo mai sbagliato la gara, sia quando siamo andati sotto che quando siamo stati avanti. Mercoledì si è vista la reazione di un grande gruppo, che è stato capace di mantenere la tranquillità giusta per non andare fuori giri: sono stati davvero formidabili. La squadra cresce, di pari passo con i singoli giocatori, che sono giovani e stanno migliorando partita dopo partita. Sapevamo fin dall’inizio che il tempo sarebbe stato dalla nostra da parte e i ragazzi sono cresciuti individualmente, mettendo a disposizione del collettivo le loro qualità. Si sono dimostrati, anche in queste due partite con il Foggia, molto maturi, affrontando per esempio i calci di rigore in maniera impeccabile, calciandoli in modo perfetto, e quando succede questo significa essere carichi con la testa, al di là del gesto tecnico.

I mesi decisivi sono quelli che ci attendono, saranno i più belli ma anche i più difficili: questo è quanto stiamo dicendo loro. Domani giochiamo contro il Lecco che è una squadra forte, che ci sta davanti in classifica, una squadra di categoria che sa sfruttare bene le qualità dei giocatori che ha. Sarà una partita tosta, cui bisogna arrivare carichi da un punto di vista mentale e nervoso, l’aspetto fisico non mi preoccupa: non guardiamo ancora la classifica, così come non la guardavamo quando le cose andavano meno bene. Ragioniamo sempre sulla partita, perché vogliamo far bene in ogni occasione: guarderemo la graduatoria fra un mesetto ma il nostro focus deve essere vivere bene il presente".