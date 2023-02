Brambilla: “Abbiamo fatto una buona gara, bene Turicchia”

Massimo Brambilla , allenatore della Juventus Next Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria con il Piacenza . Ecco le sue parole sul periodo della squadra bianconera e su alcuni protagonisti della sfida con i romagnoli: "Sapevamo che questa settimana avrebbe dovuto dire molto della nostra stagione. Ne usciamo come meglio non si potrebbe, con nove punti, siamo contenti; oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile da sbloccare, che il Piacenza si sarebbe difeso dietro la linea della palla.

Abbiamo fatto una buona gara, pur non riuscendo subito a sbloccarla, e siamo stato bravi ad aspettare il momento in cui avremmo trovato più spazi.

Il nostro obiettivo adesso non cambia: accompagnare i ragazzi nella loro crescita e chi ci segue dall’inizio vede che c’è stato un grande miglioramento da parte di tutti. Pecorino? Quando un attaccante fa gol prende fiducia e sicurezza: lui è sempre stato generoso e ha sempre giocato molto per la squadra, oggi è stato decisamente determinante e non solo per la doppietta. Bene anche Turicchia, ma anche su di lui non avevo dubbi, si allena sempre con grande serietà. Adesso pensiamo alla Pro Sesto e alla Coppa Italia, due partite cui teniamo molto, dobbiamo arrivare preparati bene".