Brambilla: “Bene la vittoria, ma dovevamo chiuderla prima”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua dopo il successo di misura contro la Pergolettese.

redazionejuvenews

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua dopo la vittoria con la Pergolettese. Ecco le sue parole: "Se proprio dovessi fare un appunto ai miei giocatori, gli direi che avremmo dovuto chiuderla prima questa partita perchè abbiamo creato tante occasioni prima di trovare il gol. Detto questo, sono felice del risultato ottenuto e delle modalità con cui la squadra ha saputo imporre il proprio gioco sia in undici contro undici che in superiorità numerica.

Chiaramente dopo l'espulsione di Figoli siamo stati ancora più presenti nella metà campo dei nostri avversari, ma sono dell'idea che anche senza l'uomo in più saremmo riusciti a vincere questa partita perchè abbiamo sviluppato delle buone trame di gioco. Per noi era importante fare punti anche oggi prima di tutto per dare continuità alla vittoria di domenica contro il Vicenza e poi per ritrovare quella fiducia che avevamo un po' smarrito dopo una serie di risultati non positivi.

È chiaro che vincere aiuta a vincere e questo discorso vale ancora di più per una squadra così giovane come la nostra. Sono molto felice anche per l'impatto che hanno avuto i cambi questa sera e infatti il gol è tutto confezionato da giocatori subentrati a gara in corso".