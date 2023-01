Brambilla: “La squadra ha giocato bene, i risultati torneranno”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua dopo la partita con il Pordenone, match perso per 2-1.

Massimo Brambilla , allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua dopo la sconfitta con il Pordenone per 2-1. Ecco le sue parole nel post-gara: " Nonostante il risultato finale penso che la squadra abbia giocato una buona partita contro una squadra molto forte. Sappiamo che la strada da percorrere è questa, che ci sarà da lottare e da soffrire, ma i ragazzi sono consapevoli e questo senza ombra di dubbio è l'aspetto più importante.

L'esordio di Huijsen con la Next Gen? Ha giocato una buona partita. È un ragazzo molto interessante che ha avuto anche la possibilità di scendere in campo anche con la Prima Squadra in amichevole. Dean non lo scopriamo sicuramente oggi, anche perchè il suo percorso in Primavera in questi mesi lo abbiamo visto tutti. Quello di oggi era un test importante e si è ben comportato. È un giovane di grandissima prospettiva".