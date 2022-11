Brambilla: “Il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi”

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Noi dobbiamo avere l'obiettivo primario quello di far migliorare e crescere i ragazzi. Noi sappiamo che se lavoriamo in un certo modo arriveranno anche i ragazzi. Adesso vogliamo far sempre meglio nella gestione delle partita. Vedremo tra qualche mese dove saremo e ci penseremo. Ora siamo concentrati sulla prestazione".