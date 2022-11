Brambilla: “Ultimo periodo molto buono, siamo cinici e sappiamo soffrire”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha analizzato la prossima partita dei bianconeri, toccando dviersi temi.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventus TV. Ecco le sue parole: "Poter giocare allo stadio è una bella iniziativa da parte della società. Dà importanza e visibilità a questa squadra. I ragazzi l’hanno accolta con entusiasmo. Ora è ancora presto per parlare di questa partita, ne abbiamo altre da fare bene. Da parte nostra è stata accolta con entusiasmo. Giocare allo Stadium invoglia i ragazzi a dare di più, poi con la presenza dei tifosi e del pubblico è una cosa nuova per noi, a cui teniamo molto. Speriamo che la gente venga numerosa".