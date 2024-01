Brambilla: “Successo con la SPAL importantissimo per noi”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria con la SPAL.

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Una vittoria importantissima, meritata e di alto livello. Per una squadra così giovane venire qua e impostare, soprattutto nella prima mezz’ora, una gara così, non era facile, siamo molto contenti.