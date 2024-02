Brambilla: “Prestazione di alto livello, nulla da dire ai ragazzi”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sconfitta di oggi.

Massimo Brambilla , allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri: "Ho poco da rimproverare ai ragazzi per questa partita: abbiamo fatto una prestazione di alto livello contro una squadra che crea molte situazioni da gol.

Abbiamo avuto occasioni per riaprirla, ma non siamo stati sufficientemente bravi in fase di finalizzazione, ed è un rammarico, perché se avessimo segnato avremmo fatto un finale di partita diverso.