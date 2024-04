Brambilla: “Domani con l’Entella sarà una gara difficile”

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Nonostante le difficoltà del momento, però, nella prima mezz'ora di gara a Chiavari c'è stata una bella reazione da parte dei ragazzi, da squadra vera. Quella è stata una partita fondamentale nel nostro cammino perchè, vincendola, abbiamo acquisito più fiducia e soprattutto quei tre punti sono stati davvero preziosi nel nostro percorso di crescita e anche in chiave classifica. Dopo un girone possiamo dire di trovarci in una situazione diametralmente opposta. Quando abbiamo affrontato la Virtus Entella, all'andata, eravamo in piena zona play-out. Adesso siamo una delle squadre presenti nella griglia play-off. Non possiamo sapere quanto conterà per i nostri avversari questo match, ma siamo sicuri che sarà una gara difficile perchè con un successo entrerebbero anche loro in zona play-off. Tornando a noi, con una vittoria si aprirebbero scenari estremamente positivi, ma anche un pareggio ci permetterebbe di compiere un altro passo in avanti. Con una sconfitta, chiaramente, la classifica diventerebbe ancora più corta".