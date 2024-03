Brambilla: “Contro il Gubbio saranno i dettagli a fare la differenza”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dei bianconeri, toccando diversi temi in vista della prossima gara.

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Troveremo una squadra che sta andando bene e che ha inanellato una serie importante di risultati utili, fatta eccezione per la sconfitta incassata a Carrara - le sue parole al sito ufficiale del club - Le insidie sono, come sempre, le stesse delle altre partite che abbiamo affrontato in questo campionato. Anche domani potrà essere un episodio a condizionare l'esito dell'incontro, di conseguenza saranno i dettagli e le sfumature a fare la differenza. Dovremo essere bravi a sfruttare al meglio le situazioni che creeremo, consapevoli della forza del Gubbio.