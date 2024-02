Brambilla: “Il gruppo è cresciuto moltissimo, adesso c’è il difficile”

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNG, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "E’ una situazione che non arriva per caso, soprattutto in un campionato e in un girone come quello in cui siamo. La squadra è cresciuta, migliorata, imparando a leggere bene i momenti: all’andata abbiamo perso tanti punti per inesperienza, ma ero convinto che bastasse dare fiducia a questi ragazzi per avere questi risultati, e così è in questo momento.