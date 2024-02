Brambilla: “Adesso, oltre alla prestazioni, arrivano anche i risultati”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della prossima sfida.

Lorenzo Focolari Redattore 13 febbraio - 19:00

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNG, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Oltre alle prestazioni, che non sono mai mancate in questo campionato, sono arrivati una serie di risultati consecutivi assolutamente non scontati, soprattutto in Serie C.

In questo momento abbiamo trovato questa continuità che ci ha dato anche un po' di tranquillità in più e chiaramente si lavora anche meglio. L'ultima vittoria ottenuta, quella contro la Torres a casa loro, è la conferma di quanto ho detto. Siamo cresciuti tanto perchè all'andata una partita come quella di sabato non l'avremmo portata a casa.

Non dobbiamo fermarci perchè mancano ancora tantissime partite e il difficile come ho detto ai ragazzi arriva adesso. Dobbiamo portare avanti la consapevolezza di poter fare risultato contro chiunque, deve essere la nostra spinta in più".

