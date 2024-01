Brambilla: “Dobbiamo migliorare dal punto di vista dei risultati”

Tornando al girone di andata, nonostante i risultati spesso non ci abbiano premiato, sono convinto che abbiamo lavorato bene e i ragazzi sono cresciuti. Ora in questa seconda parte di stagione dovremo raccogliere quanto seminato in questi mesi, consapevoli che non sarà facile perchè tutte le squadre vorranno fare punti e le gare saranno sempre più complicate. Ripartiremo, però dalle nostre certezze, come l’atteggiamento, lo spirito di sacrificio, l’abnegazione dei ragazzi e l’unione d’intenti. In più un gruppo come il nostro, così giovane, deve puntare sull’entusiasmo".