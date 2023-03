Brambilla: “Siamo pronti per il Novara, la settimana ci dirà tanto”

Domani alle 14:30 la Juventus Next Gen affronterà il Novara: ecco cosa ha detto l'allenatore bianconero, intervistato ai microfoni di JTV

Domani la Prima Squadra sarà impegnata alle 20:45 contro la Sampdoria. Prima, alle 14:30, la Juventus Next Gen affronterà il Novara. Alla vigilia del match, Massimo Brambilla ha parlato ai microfoni di JTV. Le parole del tecnico bianconero: "Abbiamo avuto una settimana senza l’impegno del mercoledì, quindi abbiamo potuto recuperare un po’ di energie, sia fisiche che mentali. Abbiamo lavorato bene, è sempre importante avere qualche giorno in più per lavorare anche dal punto di vista individuale".