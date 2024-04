Brambilla: “Cresciuti nel girone di ritorno ma non ci accontentiamo”

La JuventusNextGen, a tre giornate dal termine della regular season, scenerà in campo domani in casa del Pineto, con calcio d'inizio alle ore 14:00. Il tecnico dei bianconeri Massimo Brambilla ha parlato presentando la partita: "Se a tre partite dal termine della regular season ci troviamo in zona play-off e ci stiamo giocando l'accesso alla fase finale del campionato, penso che dobbiamo essere felici del nostro percorso. Abbiamo quattro punti di vantaggio sull'undicesima in classifica e, venendo da un girone di andata non semplice, significa che siamo cresciuti tanto in quello di ritorno. Detto ciò, questo non è il momento di accontentarci e, di conseguenza, di abbassare l'attenzione. Non so quanti punti ci serviranno per assicurarci i play-off, ma so che a partire dalla difficile trasferta di Pineto dovremo tornare a muovere la classifica. Quella in Abruzzo sarà la prima di tre sfide molto impegnative e sarà fondamentale interpretarla bene perchè un risultato positivo ci permetterebbe di allungare in classifica contro una diretta concorrente per la corsa ai play-off. In queste ultime tre giornate affronteremo squadre con grandi motivazioni, come noi: il Pineto proverà fino all'ultima giornata a centrare una qualificazione ai play-off, mentre la Fermana e la Vis Pesaro cercheranno rispettivamente di evitare la retrocessione diretta e i play-out. Saranno partite aperte, ma non siamo spaventati. Siamo abituati a giocare sfide con punti pesanti in palio e nel corso di questa stagione, soprattutto nel girone di ritorno, abbiamo dimostrato di riuscire a ottenere punti contro qualsiasi avversaria. Siamo in fiducia e abbiamo grande voglia di centrare una qualificazione alla fase finale del campionato per giocare altre partite di livello, che possono servirci per crescere ulteriormente».