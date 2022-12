Brambila: “La miglior ripresa della stagione, stiamo crescendo”

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la gara con il Padova. Ecco le sue parole dopo il passaggio del turno in semifinale di Coppa Italia Serie C, obiettivo importante per le Vecchia Signora per questa stagione: "Questa vittoria è “tanta roba”. Molto bene i ragazzi nella ripresa, la migliore della stagione, in cui abbiamo preso il pallino del gioco in mano concedendo il giusto al Padova, che ha qualità. Ma ce l’abbiamo anche noi, e si è visto cosa succede quando viene innescata.