Brambati: “Vlahovic via dallla Juve? Se ti portano 100 milioni…”

L'ex calciatore, ora procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare dei temi di mercato legati alla Juve e alla Serie A

redazionejuvenews

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi legati al mercato. L'ex giocatore, oggi procuratore, ha parlato di una possibile cessione di Vlahovic: "Per me è tutto vendibile. Se ti portano 100 milioni che fai, non lo vendi? L'Italia è diventata terra di conquista, non c'è più niente di invendibile".

Dybala sta facendo grandi cose alla Roma: "La Juve ha fatto bene a lasciarlo andare, ha preso una decisione in base alle motivazioni che aveva il giocatore. Non poteva essere un trascinatore, era un trascinato. Deve mangiarsi le mani l'Inter, non la Juve che lo ha dato via e ha fatto bene".

Su un possibile arrivo di Conte in giallorosso dopo Mourinho: "La Roma si era avvicinata ma probabilmente il progetto non aveva convinto il tecnico. Ora non lo so. La Roma è un grande club, che bisogna vedere che progetti ha. Non è una questione di soldi, ma di cosa può offrire, che mercato può fare".

Il caso Zaniolo, ex obiettivo della Juve, si complica: "Situazione ingarbugliata. Visto che l'unica offerta oggi è del Bournemouth, che ha una brutta classifica, io gli direi di ricucire il rapporto con il gruppo e il tecnico. Restare fuori dal gruppo è brutto per il ragazzo, anzi deleterio. A meno che non venga fuori qualche altra offerta last minute".