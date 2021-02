Brambati: “Rinnovo Dybala? Se chiedi determinati soldi, poi te li devi meritare”

L'ex calciatore ha parlato

TORINO - Massimo Brambati , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: "Momento delicato sia dal punto di vista fisico che contrattuale per Dybala ? Se chiedi determinati soldi, poi te li devi meritare. Certo, è vero che ha vinto tanti campionati da titolare. Dybala poi sarebbe andato allo United lo scorso anno, se non si fosse impuntato. Lì ho capito che qualcosa fra lui e la Juventus non andava più. Questo infortunio che si protrae rende difficile la situazione. Se sono più deluso da De Laurentiis o da Gattuso nel Napoli ? Alcune mosse di Adl sono chiare, è stato dilettantistico cercare nuovi tecnici mentre ce n'è uno in carica. So che Gattuso è un separato in casa e c'è già un nuovo tecnico per la prossima stagione. Se è così, perché tenerlo? Ora lo sanno tutti i giocatori. Quando si sa che un tecnico è stato delegittimato, il calciatore pensa a se stesso e quindi si comporta di conseguenza".

Poi ancora: "Polemiche per la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo? C'è un gruppo di giocatori che rema da una parte, con tutte le difficoltà del caso e del momento, mentre un altro giocatore fa gli affari suoi. Non doveva neanche pensare di fare una cosa del genere. E non c'entra il momento". Juventus che intanto si prepara alla sfida di dopodomani contro l'Hellas Verona in Serie A. Nell'ultimo match contro il Crotone il tecnico ha elogiato i suoi: "Eravamo partiti un po' nervosi, forse per via delle ultime partite, ma i due gol ci hanno dato più tranquillità e poi abbiamo gestito bene la partita. L''inizio però non è stato dei migliori: abbiamo sbagliato tanti passaggi, un po' per frenesia, un po' per voglia di andare subito a fare gol. In ogni caso oggi erano importanti i tre punti".