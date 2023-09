Brambati: “Nella Juventus vincente, Fagioli e Miretti neanche in tribuna”

Massimo Brambati ha parlato di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti: per l'ex calciatore i due non troverebbero spazio nella Juventus del passato

Intervenuto su Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà, Massimo Brambati ha parlato della Juventus . L'ex calciatore ha commentato il successo della squadra di mister Max Allegri sull' Empoli . Ecco le sue parole: " Allegri ha detto bene, c'è per la Champions, altri lottano per lo Scudetto ma tra tre mesi vedremo. Allegri ha sempre lavorato con giocatori già fatti".

Inoltre ha aggiunto: "Se oggi ci fosse il primo Pogba, la Juventus sarebbe di un altro livello, cambierebbe il volto di questa squadra. Nell'ultima Juve vincente di Allegri, Miretti e Fagioli non sarebbero andati neanche in tribuna, la verità è questa. Se vuoi fare la Juve per vincere devi avere giocatori di spessore".