Brambati: “Molti giocatori accostati alla Juventus sono grandi scommesse”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha espresso la sua opinione sui nomi dei calciatori che sarebbero stati fortemente accostati alla Juventus. Ecco le sue parole: "So che è stato dato mandato a Giuntoli di fare quello che vuole, l'anno zero quindi parte da lui. Per i nomi che ho letto, mi sembrano grandi scommesse, non giocatori da Juve. Se mi prendi Modric a parametro zero, Koopmeiners e Samardzic, allora puoi completare con giocatori di secondo piano. Ma se vuoi fare la Juve con Di Gregorio, Brescianini, Calafiori e vendi Bremer...devi ricordarti che sei la Juve. Se come ho letto Elkann ha chiesto di ridurre gli ingaggi e arrivare a parità di bilancio nel 2027, devi prepararti a non vincere ancora per un po'".