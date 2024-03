Brambati: “La Juve verso la conferma di Allegri. Lui cerca motivazioni”

Massimo Brambati ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: per l'ex calciatore, la Juve vorrebbe proseguire con l'attuale allenatore

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Ad Allegri va fatta una statua anche per quello che sta facendo quest'anno dopo lo scorso. Ora bisogna capire cosa vuole fare Elkann, se vuole pensare solo alla Ferrari o mettere mano alla Juventus. A me hanno detto che c'è una corrente che tira verso un allenatore, e una per un'altra".