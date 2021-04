Brambati: “Juve deve fare plusvalenza da 100 milioni entro fine giugno”

Il noto agente sportivo ha parlato

TORINO - Massimo Brambati , noto agente sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui il mercato della Juventus . Queste le sue parole: "La Juve ha messo nel mirino una cessione illustre, scambio Dybala - Icardi. Scambio Szczesny-Donnarumma? So che potrebbe esserci la Juventus su Donnarumma. Ma la Juve deve fare una plusvalenza forte di 100 milioni entro fine giugno, e potrebbe esserci lo scambio Dybala-Icardi. Credo che l'ingaggio di Donnarumma sia connesso anche alla commissione che dovrebbe prendere Raiola. Per me Donnarumma deve ancora crescere e migliorare, chi lo prende farà un affare. Chi ci guadagnerebbe nello scambio Icardi-Dybala? Sono due modi di interpretare il ruolo differente . Sono due attaccanti molto diversi, difficile dirlo. Pirlo? Puoi anche avere le idee chiare, lo step successivo è quello di passarle ai giocatori, che le devono mettere in pratica. Sicuramente ci sarà stato un confronto tra la dirigenza e Pirlo e lui gli avrà detto le sue idee di gioco, ma tra il dire e il fare c'è tanta strada. Sarà riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra?".

A proposito di lotta scudetto e di Juventus, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv subito dopo il match vinto contro il Genoa per 3-1 all'Allianz Stadium. Queste le sue parole: "Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile, poi a fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e poteva costarci caro. Siamo tornati in campo volendo fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato, non riuscendo poi a sfruttare alcune occasioni che potevano farci condurre la partita in modo un po' più tranquillo. Purtroppo ci siamo complicati la vita in alcune partite che sulla carta sembravano più abbordabili e abbiamo perso punti per strada. Oggi non è stato così perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e sembravamo in dominio del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato a faticare un po' più del dovuto".