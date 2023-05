Brambati: “Elkann mette persone sbagliate nei posti sbagliati”

Anche Massimo Brambati ha detto la sua sulla situazione in casa Juventus. Ecco il suo commento a Maracanà su TMW Radio. "Per resettare tutto devi capire la proprietà. Elkann ha le idee chiare? Si è attorniato di gente giusta? Per me è da tempo che mette persone sbagliate nei posti sbagliati. Paratici ha vinto 9 scudetti, poi sono arrivati Cherubini ed Arrivabene, che non potevano stare seduti lì."