Brambati: “DAZN sta rovinando lo spettacolo della Serie A”

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per il primo appuntamento della rubrica "Il Tackle di Massimo Brambati". Questo il primo tema toccato: "Il primo tackle scivolato lo faccio alla Lega Calcio, che ha venduto i diritti per le partite a una televisione che non funziona. Mi metto nei panni di un telespettatore, che paga profumatamente un servizio che, non per la prima volta, vede venire meno DAZN stessa. Ho avuto enormi difficoltà nel vedere Juventus-Sassuolo. La visione si interrompeva ogni 5’ e a un certo punto abbiamo lasciato stare. La Premier League viene venduta molto meglio della Serie A: è per questo che confluiscono molti più soldi verso l’Inghilterra, tali da creare il differenziale tecnico che vediamo. Se non siamo più il campionato dei Maradona, Zico e Platini e siamo solo un campionato di passaggio è anche per questa ragione. La vetrina non è all’altezza. DAZN sta rovinando questo spettacolo, Sky andava così bene e non ho capito il motivo del cambiamento".