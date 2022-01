Brambati: “Credo che la Juventus, se non prende una punta, difficilmente arriva al quarto posto”

Il procuratore ha parlato

Massimo Brambati, noto procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti tra cui il campionato della Juventus: "Questa Juventus non ha nelle sue caratteristiche quella di fare gol e non ne sta facendo molti. Le punte determinano, manca un Vlahovic, un Zapata, un Dzeko, che invece poteva avere. Non ha un giocatore da 20-25 gol a stagione che cambierebbe completamente le sorti di questa squadra. Dybala non ha forza nelle gambe, si vede solo in qualche giocata che finisce lì. Credo che la Juventus, se non prende una punta, difficilmente arriva al quarto posto. E dico che senza Allegri oggi avrebbe meno punti. Lui cerca per prima cosa di non prenderle, poi se viene un gol meglio, non è un bene così.

Sono exploit quelli con Roma e Samp, non sono cose che rivedremo spesso, a meno che non prendi una punta importante a gennaio. La punta risolverebbe tutti i problemi? Oggi Dzeko sarebbe fondamentale per la Juve, ne sono certo. E ce l'avevano in mano. Non ho parlato di giocatori da 60 milioni, ma è vero che la Juve non ha giocatori da Juventus. Per me Arthur per esempio non lo è e lo devono piazzare al più presto possibile. Ci sono poi giocatori che devono crescere, vedi Kulusevski. Con Dzeko avrebbe più punti ora? Credo di sì. L'Inter ha quei punti perché ha quattro attaccanti che determinano.

Roma? Quando vinse col Genoa aveva detto che si era intrapresa una strada diversa. Io credo che sia troppo poco per dirlo, visto cosa è successo dopo quella partita. Per me ancora no. I percorsi nascono da crescite diverse, non sono due risultati che possono cambiare la stagione. Con l'Empoli ha visto una partita sulla carta impegnativa, ma trovo ancora una squadra che deve crescere. Mi sembra che questa Roma possa fare qualcosa di meglio".