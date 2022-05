Brambati duro su Allegri: “Andrebbe mandato via, non allena i calciatori”

Massimo Brambati, procuratore, ha criticato aspramente l'operato di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.

redazionejuvenews

Massimo Brambati, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della Juventuse di Allegri. Ecco le sue dichiarazioni sul mister toscano: "Mi ha completamente deluso. Andrebbe mandato via, ma andava fatto ieri. Se tengono Allegri devono prendere per forza Jorginho, devono prendere giocatori già fatti. Ha meno esperienza e qualità di Jorginho. Il problema non è chi prendono ma Allegri. Lui non allena. I tifosi devono aprire gli occhi. Basti vedere Kulusevski, che arrivato a Londra ha detto a Conte che erano sei mesi che non si allenava e aveva bisogno di un po' di tempo per riprendersi. Che motivo aveva di dirlo? Zakaria è arrivato e già si è infortunato 3 volte a livello muscolare e nel Borussia non si è mai infortunato. C'è qualcosa che non va lì dentro".

Sul futuro di Dybala: "Io sapevo che Dybala aveva allacciato un accordo con l'Arsenal e se fosse andato in Champions ci si sarebbe seduti a un tavolo a parlarne. Non capisco le lacrime di un giocatore che a novembre ha rifiutato un contratto dalla Juve di 7.5 più bonus. Se volevi veramente rimanere, non facevi così e accettavi, e soprattutto non chiedevi 10".

Su Inzaghi e Conte: "Se l'Inter non vince lo Scudetto, come mai Pirlo è stato massacrato da tutti e Inzaghi no? La Juve dell'anno scorso era nettamente più debole dell'Inter di quest'anno. Per me Pirlo ha fallito, e i due trofei di Inzaghi non spostano nulla. Coppa Italia e Supercoppa servono per riempire la bocca dei tifosi, ma nella sostanza contano poco. Conte era stato cercato dalla Roma, va dove lo convince il progetto. E ora non è così convinto anche del progetto Tottenham. Credo che se va in Champions, dopo che è arrivato lì che era decimo e gli hanno fatto mercato con due scarti della Juve, vuol dire che è bravo".