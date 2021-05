Brambati: “Allegri? Giusta soluzione. La dirigenza ha capito che Pirlo non era l’allenatore adatto”

Il procuratore ha parlato

"Pirlo? Aspetterà qualche società. Credo voglia continuare ad allenare. Con lui comunque non ho mai visto un'identità di gioco. Non ho mai visto quello che ha predicato, una Juve padrona del gioco. Forse a Barcellona, ma è stato più un caso. Conte è arrivato con una squadra con mentalità perdente e la lascia vincente. Addio Conte dall'Inter? Già ci sono voci che Lautaro ha rifiutato di rinnovare il contratto. Attenti a Lukaku, perché se Conte trova squadra, sicuro punterà i piedi per andare da lui. Questa società sta facendo dei danni e ha cercato di 'usare' Conte per arrivare dove sono arrivati. A questo allenatore non gli hanno dato la possibilità di trattare sul programma. Lui non era attaccato al suo contratto. E' stato messo nelle condizioni di andarsene, questa è la verità. Quantomeno potevano trattare sul contratto. Se gli avessero detto sul contratto di spalmare l'ingaggio, forse avrebbe accettato, perché lui ama il suo lavoro e sa che lavoro straordinario ha fatto lì dentro".