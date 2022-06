Brambati: “Di Maria? La Serie A sembra il cimitero degli elefanti”

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi caldi del calciomercato. Circolano alcuni rumors su un contrasto tra Allegri e la società sul mercato: "So anche io che non è molto contento di quello che sta facendo la società. Ci sarà stato un chiarimento a 360 gradi. Tra minestre riscaldate e altro, siamo il campionato degli ultimi. Se guardiamo le grandi d'Europa e le nostre, noi navighiamo a vista. E poi ci lamentiamo della Nazionale. Vincendo l'Europeo è stata messa molta polvere sotto il tappeto, ma ora sta venendo fuori. Si può spendere per Lukaku 20-25 milioni per un prestito? Sono investimenti questi? La Juve vuole Di Maria che ha 34 anni, non capisco. La Serie A mi sembra il cimitero degli elefanti. Non sono d'accordo con questa politica. Forse il Milan guarda al futuro, ma le altre?", la riflessione del procuratore.