Brambati: “Allegri alla Roma credo sia fattibile”

TORINO – Il noto procuratore sportivo, Massimo Brambati, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà” di vari temi, tra cui un possibile arrivo dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla panchina della Roma. Di seguito riportiamo le sue parole: “Scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter. Come valutarlo? Io so una cosa ufficialmente: ho saputo che questo scambio parte dall’entourage di Sanchez, che vista la situazione di Roma, ha chiesto di andare via. Ma mi domando: se lo scambio non dovesse avvenire, che futuro si prospetta per Dzeko e Sanchez? Dello scambio comunque ci guadagnerebbe l’Inter, in quel ruolo poi la Roma è già coperta. E aggiungo: un amico mi ha detto che sarebbe una pazzia tirare fuori 3-4 milioni per la differenza di Sanchez e posticipare i pagamenti degli stipendi. Inoltre so che il governo cinese ha minacciato Suning padre di portare via tutto dall’Italia, quindi di vendere il club“.

Poi ancora: "Allegri, vedendo questa situazione a Roma, per lui sarebbe un segnale di una società forte? Allegri sposa i progetti tecnici, e in generale non vedo molte squadre che possono fare investimenti. Io credo che Allegri alla Roma sia fattibile. Musacchio unico arrivo in casa Lazio a gennaio? Vista la situazione generale, è già tanto che ha preso lui. E' un buon acquisto, serve a livello quantitativo e qualitativo. L'ultima prestazione di Hoedt non è stata delle migliori, quindi Inzaghi si è accorto di questo ed è corso ai ripari. Al Milan poi Musacchio non si sentiva considerato da Pioli. Un parere su Tomori nuovo difensore del Milan? Un ottimo giocatore. Certo è che il Milan dietro non è proprio il massimo, mentre davanti è tutto il contrario".