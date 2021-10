Brambati: “Accantonati Dybala e Chiesa? Certi giocatori dalla panchina sono decisivi”

Il procuratore ha parlato

Massimo Brambati, procuratore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi, tra cui il match di ieri sera tra Juventused Inter. Le sue parole: "Le scelte di Allegri con l'Inter? Dybala lo dicono le cronache, si è aggregato al gruppo sabato, era neutrale che entrasse a partita iniziata e in corso. Chiesa? Nelle ultime due gare non ha fatto benissimo, credo che Allegri volesse avere un giocatore in panchina per eventualmente incidere quando i ritmi si abbassavano. Accantonati Dybala e Chiesa? Dentro la partita ce ne sono 4-5 e a volte certi giocatori partendo dalla panchina possono essere più incisivi di altri e questo è stato il caso. E lo pensa ancora Allegri, che pensa innanzitutto al bene della Juve. Aveva i suoi validi motivi per tenerli inizialmente in panchina.