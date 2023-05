Braida: “La Cremonese dovrà giocare con coraggio a Torino”

Ariedo Braida , dirigente della Cremonese , ha detto la sua ai microfoni di Tuttojuve.com, in vista del match contro i bianconeri . Ecco le sue parole: "Ai ragazzi chiedo di giocare con coraggio, con tutta la voglia e l'entusiasmo di voler risalire. I risultati dell'ultimo periodo sono buoni, per questo dobbiamo continuare su questa strada. A volte le cose non sono impossibili, ma dipenderà sempre e soltanto da noi stessi.

La squadra ha sempre avuto una grande dignità, ma chiaramente i risultati non erano favorevoli. Le cose sono cambiate, ora funziona tutto meglio. Anche se ci troveremo di fronte ad un ostacolo molto complicato. Carnesecchi? Bisogna parlarne, lo sta meritando. E' un portiere che pian piano sta dimostrando di avere delle grandi qualità, poi a Cremona è arrivato in un periodo particolare in quanto eravamo ultimi in classifica. Gli ho pronosticato che giocherà in una squadra importante, sono sicuro che in futuro gli verrà data questa possibilità. Juve? Non è un nostro giocatore, è in prestito dall'Atalanta. Quindi preferisco non rispondere.