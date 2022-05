Braida su Fagioli: “Ha doti tecniche superiori alla normalità”

Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha parlato del futuro di Nicolò Fagioli, calciatore di proprietà della Juventus.

Ariedo Braida, dg della Cremonese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve, parlando della promozione in Serie A dei grigiorossi e di alcuni giovani prospetti della rosa. Ecco le sue parole su Fagioli: "Lui, in realtà, merita un discorso a parte. E' in possesso di doti tecniche superiori alla normalità, è bravo, il suo talento è speciale e non comune a molti altri calciatori. Però, e c'è un però: deve allenarsi, conquistarsi il posto, soffrire e migliorare. Un conto è giocare nella Cremonese, un altro in un top club. Lì non c'è tempo, non è ammesso il fallimento. Per esser pronto, dovrà lavorare di più e seguire il suo percorso di crescita."